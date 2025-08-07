"Sanità e acqua continuino a essere priorità", D'Arma: "Alleanza attuale è quella naturale"

La dimensione politica dell'attuale alleanza, per i comunisti, non va mutata

Gela. Nei prossimi mesi, come ha riferito anche il sindaco Di Stefano, oltre alle priorità amministrative bispognerà fare uno screening politico approfondito. Il primo cittadino, come abbiamo riportato, ha invitato tutti gli alleati a “fare quadrato”. I comunisti, fin dall'inizio, hanno creduto nel percorso dell'agorà, che lo scorso anno portò alla vittoria elettorale. “A distanza di un anno dall'insediamento del sindaco, non possiamo negare il miglioramento in alcuni settori comunali e in città. Si sta portando avanti il programma scaturito dall'agorà, in uno alle alleanze, agli impegni e alle prospettive unitarie del centrosinistra. Nel programma, priorità è stata data alla sanità e alla vicenda acqua. Sulla sanità sono note le posizioni del governo Schifani che sperpera denaro pubblico e vuole risparmiare a danno della salute dei cittadini e le iniziative del sindaco e delle forze consiliari per avere in città l'ospedale del quale abbiamo bisogno. Sull'acqua per usi civili, nonostante riscontrabili miglioramenti, molte sono ancora le lamentele dei cittadini. Bene il sindaco fa a procedere nei confronti di Caltaqua per il rispetto della delibera 655 di Arera nonché per l'osservanza della normativa prevista in caso di mancata erogazione. Vergognosa e drammatica è la mancanza di acqua nelle campagne, questione che riprenderemo in sede istituzionale”, spiega il presidente della sezione locale del Pc Salvatore D'Arma. La dimensione politica dell'attuale alleanza, per i comunisti, non va mutata. “Il programma scaturito dal confronto nell'agorà non è e non può essere disgiunto dalla politica in quanto espressione di un'alleanza. Noi appoggiamo il sindaco in quanto garante degli impegni assunti quando lo indicammo come candidato. Lo schieramento di centrosinistra con democratici, civici, progressisti e sinistra è e dovrà essere l'alleanza naturale, oggi e in prospettiva. Sui civici ritengo che faccia bene il sindaco a estendere in provincia questa realtà. I civici non sono un'entità astratto o collocabile in questo o in quel partito ma una forza dichiaratamente di centrosinistra. Agli alleati l'invito è a non mostrare i muscoli. Siano consapevoli che sarebbe un atteggiamento debole, in prospettiva. Con la minoranza vanno mantenuti rapporti dialettici istituzionali. Non possiamo rischiare, nelle prossime tornate elettorale, di andare incontro a quello che è accaduto per le provinciali”, conclude D'Arma.

In foto Salvatore D'Arma