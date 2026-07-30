Sanità depotenziata, protesta va avanti: Di Paola e M5s, "basta Asp politicizzate"

I cittadini al gazebo per firmare a sostegno della vertenza sanità

Gela. Prosegue la protesta del sindaco Terenziano Di Stefano e della sua amministrazione comunale, che hanno trasferito gli uffici istituzionali davanti all'ospedale "Vittorio Emanuele". Questa mattina, il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola e il gruppo M5s hanno portato davanti al presidio ospedaliero l'iniziativa "sanità per tutti". "È inaccettabile che per prenotare un esame specialistico si debbano attendere anni, all'ospedale di Gela. Vogliamo capire perché il pronto soccorso non ha personale a sufficienza e stiamo per incontrare uno dei responsabili della struttura. Le Asp lottizzate dalla politica saranno eliminate", ha spiegato il parlamentare Ars. Di Paola sarà ricevuto in ospedale per l'incontro.