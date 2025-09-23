Sanità depotenziata, dopo la trasferta all'Ars giovedì mattina sit-in davanti all'ospedale "Vittorio Emanuele"

Il sit-in è previsto per giovedì mattina dalle ore 9

Gela. Come abbiamo già riportato, l'unica apertura, seppur veramente flebile, arrivata in giornata sulla rete ospedaliera, blindata dal centrodestra del governo Schifani, anche in commissione salute, è quella delle osservazioni che l'amministrazione comunale ha potuto introitare attraverso i parlamentari di Pd, M5s e Mpa. Gli autonomisti, però, hanno rilasciato parere favorevole al piano regionale. Intanto, giovedì mattina si terrà il sit-in davanti all'ospedale “Vittorio Emanuele”. “Un'iniziativa promossa dall’amministrazione comunale che intende in questo modo mandare un segnale preciso alla giunta regionale, chiamata ad approvare in via definitiva la rete ospedaliera. Il nuovo piano è stato oggi varato in commissione salute all’Ars. Una rappresentanza dell’amministrazione comunale e del consiglio comunale, il sindaco Di Stefano, gli assessori Franzone, Caci e Morgana, la presidente del consiglio Giudice, i consiglieri Alabiso e Lupo, si è recata oggi all’Ars per presentare le proprie osservazioni sul piano. Si punta ancora oggi a un rafforzamento, dell'emodinamica e all'avvio effettivo dell'Utin, atteso da quattordici anni. Le proposte dell’amministrazione sono state portate in commissione sotto forma di osservazioni attraverso i deputati di M5S, del Pd e dell’Mpa. Il voto favorevole è arrivato e adesso spetta alla giunta regionale vararlo definitivamente, tenendo conto delle osservazioni avanzate dai vari deputati oppure superandole”, si legge in una nota dell'amministrazione comunale.

In foto la delegazione che oggi è stata all'Ars