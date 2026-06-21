Sanità carente, scintille in commissione: Cavallo con Scuvera, "è Cascio che cerca visibilità"

Cavallo sostiene la linea del parlamentare Ars Scuvera

Gela. Fratelli d'Italia si chiude a riccio a tutela, politicamente, delle mosse del proprio parlamentare regionale di riferimento, Salvatore Scuvera. Non a caso, sul tira e molla legato alla sanità carente, è il consigliere comunale meloniano Sara Cavallo a rimbrottare il presidente della sua stessa commissione, la civica Floriana Cascio. Ieri, l'esponente di "Una Buona Idea" ha rispedito al mittente le "passerelle" politiche e la gara a chi fa prima l'annuncio su nuovi innesti in ospedale. Il parlamentare regionale Salvatore Scuvera, infatti, non ha mancato di rivendicare i propri meriti nell'iter che ha portato a tre nuovi dirigenti medici in neurologia al "Vittorio Emanuele". "Le dichiarazioni del presidente Cascio appaiono scomposte e fuori luogo e sembrano dettate più dalla

necessità di conquistare una visibilità che da una reale volontà di contribuire alla soluzione dei problemi

della sanità gelese. Nessuno ha mai sostenuto che le criticità dell'ospedale siano state superate. L'onorevole

Scuvera conosce bene le difficoltà che quotidianamente vivono cittadini, operatori sanitari e pazienti e,

proprio per questo, porta avanti un confronto costante con il governo regionale, con l'assessorato alla

salute e con i vertici sanitari, nella consapevolezza che i problemi si affrontano con il lavoro quotidiano e

con una programmazione seria, non con le polemiche o con qualche sporadica trasferta a Palermo. Il presidente della commissione sanità, negli scorsi giorni è stata a Palermo insieme all’assessore Franzone per incontrare la commissione regionale, escludendo i componenti della commissione da scelte che riguardano l’intera comunità. È singolare come trovi il tempo per alimentare polemiche e impartire lezioni, quando sarebbe più utile mettere a disposizione della comunità proposte e contributi concreti. La sanità gelese ha bisogno di

collaborazione istituzionale, non di sterili contrapposizioni. I problemi dell'ospedale non si risolvono con qualche visita a Palermo o con dichiarazioni ad efftto. Si

affrontano quotidianamente, con un confronto costante con i vertici regionali, con una programmazione

seria e con un impegno che spesso non fa notizia ma produce risultati". C'è subbuglio nella commissione sanità, dato che Cavallo, insieme al democristiano Irti, aveva già messo in discussione il presidente Cascio, all'indomani del suo recente incontro con il presidente della commissione salute dell'Ars. "Le passerelle e le polemiche lasciano il tempo che trovano. I cittadini hanno bisogno di risposte e sapranno

distinguere chi lavora quotidianamente nelle istituzioni da chi, invece, sembra più interessato a ricercare

visibilità attraverso dichiarazioni fuori luogo che non aiutano a risolvere i problemi della sanità gelese", conclude Cavallo.