Sanità, associazioni “Riforma concorrenza rischia di favorire fondi investimento”

ROMA (ITALPRESS) – “La riforma della concorrenza rischia di favorire l’ingresso dei grandi fondi d’investimento nella sanità italiana, mettendo in difficoltà migliaia di strutture territoriali e compromettendo la continuità dell’assistenza ai cittadini”.

ROMA (ITALPRESS) – “La riforma della concorrenza rischia di favorire l’ingresso dei grandi fondi d’investimento nella sanità italiana, mettendo in difficoltà migliaia di strutture territoriali e compromettendo la continuità dell’assistenza ai cittadini”. E’ l’allarme lanciato dalle associazioni nazionali e territoriali della sanità e del sociosanitario privato accreditato, già in stato di agitazione contro la disciplina introdotta dalla legge 118/2022.

Secondo le organizzazioni, che rappresentano una rete di almeno 27.000 strutture e oltre 350.000 lavoratori, “le procedure competitive periodiche rischiano di favorire grandi concentrazioni finanziarie a discapito delle piccole e medie imprese italiane, delle cooperative sociali e degli enti del Terzo settore, con possibili conseguenze sull’occupazione e sull’accesso alle cure, soprattutto nei territori più fragili”.

Le associazioni esprimono pertanto “sostegno all’emendamento presentato dalla maggioranza parlamentare, che punta a privilegiare la qualità delle prestazioni, la sicurezza dei pazienti e il radicamento territoriale rispetto ai criteri prevalentemente economici e dimensionali”.

Da qui l’appello urgente al Governo e al Parlamento “affinchè intervengano a tutela del sistema sanitario nazionale, del pluralismo dell’offerta e della continuità assistenziale”. In assenza di risposte concrete, le organizzazioni non escludono ulteriori iniziative di mobilitazione.

Le ragioni della mobilitazione e le richieste delle associazioni saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 26 novembre, alle ore 10.00, presso la Club House, in Piazza Montecitorio 116 a Roma.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).