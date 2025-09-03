Sanità, amministrazione Mazzarino: "Ficarra incide pesantemente sulla politica"

La vicenda sanità locale si tinge ancor più di contorni politici

Mazzarino. La contrapposizione, ora più aspra dopo le pesanti parole del manager Asp Ficarra, circa le sorti attuali del sistema sanitario cittadino, travalica l'ambito prettamente gelese. A farsi carico di una disamina molto critica verso Ficarra sono il sindaco di Mazzarino Domenico Faraci, la sua amministrazione e i consiglieri Corinto, Mantione e Petralia, che calano la vicenda gelese nel contesto politico della loro città. "Si prende atto delle legittime rimostranze avanzate dal sindaco di Gela nei confronti del direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, dottor Ficarra, rimostranze che hanno purtroppo generato l’inaccettabile minaccia di un’azione legale nei confronti di un primo cittadino. È doveroso ricordare che un sindaco, eletto democraticamente, ha il diritto e il dovere di difendere gli interessi della propria comunità, senza subire pressioni o intimidazioni. La politica gelese - spiegano - compatta e unanime, si è stretta attorno al proprio sindaco, riconoscendone il ruolo e la responsabilità istituzionale. A difesa del direttore generale dell’Asp si è invece levata la voce di un consigliere comunale di Mazzarino, Lo Forte, che è lo stesso che insieme ad altri sette consiglieri comunali, compresa la compagna del direttore generale dell'Asp, sta mettendo in difficoltà la vita democratica di Mazzarino, il cui intervento appare tristemente allineato agli interessi di un potere sanitario che condiziona da tempo la vita politica locale". Una disamina che va a incidere proprio sul ruolo, ritenuto politico, del manager Ficarra. "Se qualcuno avesse avuto bisogno di una conferma su quanto il dottor Ficarra incida pesantemente sugli equilibri politici del territorio, questa vicenda ne è la prova più evidente. Con profondo rammarico, chiediamo scusa alla città di Gela per l’ingerenza di un consigliere comunale estraneo alla comunità gelese, ma al tempo stesso ribadiamo con forza che la permanenza del direttore generale dell’Asp di Caltanissetta non appare più compatibile con l’esigenza di garantire serenità e autonomia alla politica provinciale. Per queste ragioni - concludono - riteniamo ormai necessaria la rimozione del dottor Ficarra dal suo incarico".

In foto i sindaci Faraci e Di Stefano