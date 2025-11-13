Sanità al collasso: visita rinviata tre volte

La madre, diabetica e con altre patologie, si è vista rinviare una visita specialistica per tre volte, da luglio 2025 fino a maggio 2026.

Gela. Cresce la rabbia dei cittadini contro le interminabili liste d’attesa della sanità pubblica. Ai nostri microfoni un utente ha denunciato il caso della madre, diabetica e affetta da gravi patologie, che con una ricetta rilasciata ad aprile 2025 si è vista rinviare per ben tre volte una visita specialistica.

L’appuntamento, fissato inizialmente per il 12 luglio 2025, era stato spostato al 12 novembre e poi nuovamente al 5 maggio 2026. Oltre un anno di attesa per un controllo medico indispensabile.

«È inaccettabile – ha raccontato la figlia della paziente in attesa della visita medica - Mia madre ha bisogno di cure e controlli costanti, ma il sistema sanitario la costringe ad aspettare come se non avesse diritto alla salute».

La denuncia riguarda l’Asp di via Butera, dove da tempo si registrano code, carenze di personale e rinvii continui. Una situazione che, secondo molti utenti, è ormai fuori controllo.

A confermare le difficoltà è stato anche da un medico del centro vaccinale di via Butera, che parlando con la signora Nicoletti ha spiegato come, senza un aumento delle ore di servizio e del personale medico, non sarà possibile rispondere all’enorme domanda di prestazioni.

Intanto, a Gela, la sanità pubblica appare sempre più al collasso, con cittadini esasperati e un sistema che fatica a garantire il diritto alla cura, trasformando ogni prenotazione in un’attesa infinita.