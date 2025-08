Sangue e gravi incidenti sulla Gela-Catania, interrogazione dem al governo regionale: "Chiarezza su progetti e fondi"

Il gruppo parlamentare dem all'Ars ha deciso di presentare un'interrogazione

Gela. Il terribile incidente della scorsa settimana su un tratto della Gela-Catania, nei pressi di Caltagirone, con due vittime e tre feriti in gravi condizioni, ha riproposto la questione sicurezza lungo un'arteria stradale da sempre scenario di gravi sinistri. Ieri, abbiamo riferito delle richieste avanzate dal dirigente provinciale del Pd Francesco Di Dio, che ha posto l'esigenza di interventi per la messa in sicurezza della strada statale, anche attraverso un ampliamento. Il gruppo parlamentare dem all'Ars ha deciso di presentare un'interrogazione. Al governo Schifani vengono posti più quesiti. I democratici intendono sapere se “è intenzione del governo intervenire urgentemente sulla SS 147 per il completamento dell’asse Gela-Catania con una strada a scorrimento veloce, o in alternativa con caratteristiche autostradali al fine di renderla percorribile e fruibile in sicurezza alla cittadinanza, considerato che rappresenta una delle principali arterie stradali della Sicilia sud-orientale, collegando i territori di Gela, Niscemi, Caltagirone, Mineo e numerosi altri centri, con la città di Catania e la sua area metropolitana; qual è lo stato aggiornato del progetto di ammodernamento della SS 417 finanziato nel tratto Catania–Ramacca e quali sono i tempi previsti per la gara e l’avvio dei lavori; se è intendimento del governo attivarsi per ottenere la copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori per il completamento dei lotti mancanti da Ramacca a Caltagirone e da Caltagirone a Gela, anche attraverso fondi statali o comunitari (FSC, PNRR, etc.); se per i lavori sulla SS 147 intendano coinvolgere attivamente i Sindaci dei territori interessati per la costituzione di un tavolo tecnico-politico di coordinamento permanente, finalizzato a monitorare l’iter dell’opera e promuoverne la rapida attuazione; quali misure urgenti, medio tempore, intendano adottare per mettere in sicurezza la SS 417 al fine di ridurre lo stato di elevata pericolosità della arteria e tutelare così gli automobilisti”.