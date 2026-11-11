LA FESTA San martino tra solidarietà, inclusione e tradizioni

Studenti protagonisti tra solidarietà e tradizioni. Alla Verga cinema e inclusione con Wonder e La gabbianella e il gatto. Alla Villa comunale, invece, un viaggio tra le tradizioni greche e siciliane promosso dall’amministrazione con Calliope

Gela. Solidarietà e inclusione attraverso il cinema, ma anche riscoperta delle tradizioni e delle radici culturali del territorio. San Martino diventa occasione di incontro e condivisione per gli studenti, con diverse iniziative che hanno coinvolto le scuole cittadine. Gli alunni dell’istituto comprensivo Verga sono stati protagonisti di una mattinata dedicata ai valori dell’accoglienza, del rispetto e della solidarietà. Due i film scelti per accompagnare i ragazzi in un percorso di riflessione: Wonder e La gabbianella e il gatto. Pellicole che, attraverso storie coinvolgenti e messaggi universali, affrontano il tema della diversità, dell’amicizia e dell’importanza di accettare gli altri senza pregiudizi. Un’occasione per trasmettere ai più giovani il valore dell’inclusione e sensibilizzarli sul rispetto di ogni persona.

Terminato il momento dedicato al cinema e alla riflessione, spazio alla festa e alla convivialità con il tradizionale panino con la salsiccia, protagonista immancabile della ricorrenza di San Martino.

Un’altra iniziativa ha coinvolto gli studenti delle scuole cittadine alla Villa comunale. In questo caso, l’appuntamento è stato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Calliope, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla conoscenza delle tradizioni e delle radici culturali.

Il percorso proposto è partito dalle antiche tradizioni greche per arrivare a quelle siciliane, in un viaggio tra usanze, storia e identità, pensato per far conoscere alle nuove generazioni il patrimonio culturale del territorio.