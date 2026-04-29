San Giuseppe, da domani celebrazioni e festeggiamenti in città

Tutto il programma dei riti

Gela. La città si appresta a celebrare, domenica 3 maggio, la festa di San Giuseppe Lavoratore, appuntamento sentito e atteso. "La festa di San Giuseppe - afferma il rettore don Lino Di Dio - è molto più di un evento religioso: è espressione viva di una fede popolare che unisce, coinvolge e rinnova gli abitanti del quartiere e della città, con lo spirito di una comunità profondamente legata alle proprie radici. Un’occasione per pregare, ritrovarsi e riaffermare i valori del lavoro, della famiglia e della solidarietà". Il triduo in onore del santo inizierà domani, 30 aprile alle ore 18.30 con celebrazioni liturgiche, rosari e momenti di preghiera dedicati in particolare a coloro che hanno preparato le tradizionali cene di San Giuseppe, alle famiglie e ai disoccupati, riflettendo lo spirito solidale e comunitario che da sempre caratterizza questa festa. Domani 30 aprile, si svolgerà anche il tradizionale pellegrinaggio d’inizio del mese mariano. La partenza è prevista alle ore 23 da piazza Calvario per raggiungere la cappella votiva della Madonna di Bitalemi. Oltre i grandi pellegrinaggi del 13, 25 e 31 maggio, varie parrocchie e associazioni hanno già segnato il loro pellegrinaggio a piedi e così, come ogni anno, tanti saranno i fedeli che dalle proprie abitazioni o quartieri si recheranno spontaneamente in questo luogo di preghiera fortemente simbolico, in cui sono stati piantati i primi semi della cristianità e dove i fedeli hanno instaurato nella fede semplice e popolare il loro rapporto genuino con la Vergine Maria, luogo di pellegrinaggio soprattutto nel mese di maggio..

Il programma della giornata di domenica 3 maggio sarà intenso e ricco di eventi:

• Sante Messe alle ore 9.15, 10.30 e 12.00 presso la Chiesa di Sant’Agostino;

• Alle ore 10.00, in Piazza Sant’Agostino, avrà luogo la tradizionale “Asta di San Giuseppe”, momento simbolico e popolare che richiama ogni anno numerosi partecipanti;

• Alle ore 16.00, si terrà il tradizionale gioco della pentolaccia conosciuto come “U jocu do jadduzzu”, appuntamento folkloristico molto amato, soprattutto dai più piccoli;

• Alle ore 18.30, la processione del simulacro di San Giuseppe attraverserà le vie della città, portando la sacra effigie del Santo lungo il tradizionale percorso delle vie del Centro storico.

• A chiudere la giornata, alle ore 22.00, uno spettacolo pirotecnico concluderà solennemente i festeggiamenti in onore del patrono della Chiesa universale, sposo della Vergine Maria e padre putativo di Gesù.