San Giacomo, Di Pietro è il nuovo presidente del Comitato di quartiere

Avvicendamento alla guida del Comitato di quartiere

Gela. A seguito delle dimissioni del presidente uscente Massimo Maganucco, da oggi è Giuseppe Di Pietro il nuovo presidente del Comitato di Quartiere San Giacomo, che guiderà fino alle prossime elezioni cittadine dei Comitati di Quartiere, fissate per il 25 gennaio 2026. "Il mio impegno sarà quello di accompagnare il Comitato in questa fase di transizione, partecipando attivamente ai lavori di preparazione delle elezioni e rappresentando il quartiere all’interno del Coordinamento dei Comitati di Quartiere cittadino, guidato da Salvatore Terlati. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore il Comitato di Quartiere San Giacomo, il presidente uscente Massimo Maganucco per il servizio reso con responsabilità e dedizione, e tutti i membri del Consiglio Direttivo per la fiducia e la collaborazione. Il nostro quartiere continuerà a dare voce ai cittadini e a contribuire, con spirito di partecipazione, al bene comune della città", spiega Di Pietro.