San Cataldo, sorelline nel negozio per una challenge vista su Youtube: chiesta archiviazione indagine

Le due sorelline si sono recate nel negozio proprio per restarci, quella notte, così da emulare una challenge vista sui canali Youtube di influencer

San Cataldo. Le due sorelline di San Cataldo, scomparse la sera di venerdì scorso per poi essere ritrovate il giorno successivo, all'interno di un negozio gestito da una cittadina cinese, si sono mosse in piena autonomia. I pm della procura di Caltanissetta hanno già chiesto l'archiviazione dell'indagine, a carico di ignoti, per un eventuale sequestro di persona. Lo riferiscono proprio dalla procura nissena e lo confermano i carabinieri che hanno seguito lo sviluppo della situazione. Le due sorelline si sono recate nel negozio proprio per restarci, quella notte, così da emulare una challenge vista sui canali Youtube di influencer che appunto mostrano l'esperienza di riuscire a trascorrere la notte dentro negozi o attività commerciali, eludendo i controlli, per poi uscirne il giorno successivo. “La vicenda apre comunque un importante focus sul delicato tema dell’accesso da parte dei minori alle piattaforme digitali e sui rischi legati all’uso incontrollato dei social network, tra cui, come in questo caso, il rischio di emulazione in sfide virali che spingono i giovani a compiere azioni rischiose o addirittura lesive pur di ottenere approvazione, visualizzazioni e un senso di appartenenza alla community, aspetti di grande attualità che impongono ulteriori riflessioni sulle possibili misure di prevenzione e contenimento del fenomeno quali il differimento nella età di accesso ai media, l’incremento della sicurezza da parte dei fornitori di servizi e l’adozione di strumenti di verifica dell’età”, ha fatto sapere il procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca.