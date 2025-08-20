Sambuca di Sicilia ospita “Welcome to te World of Wine”

AGRIGENTO (ITALPRESS) & Sabato prossimo, alle ore 21, il Terrazzo Belvedere di Sambuca di Sicilia ospiterà Welcome to the World of Wine. La serata, organizzata dal Comune agrigentino all& del cartellone estivo firmato dal Commissario st

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Sabato prossimo, alle ore 21, il Terrazzo Belvedere di Sambuca di Sicilia ospiterà Welcome to the World of Wine. La serata, organizzata dal Comune agrigentino all’interno del cartellone estivo firmato dal Commissario straordinario Raimondo Liotta, è aperta al pubblico con ingresso gratuito e permetterà ai partecipanti di scoprire le peculiarità vitivinicole del territorio attraverso degustazioni offerte dalle cantine di Sambuca e del territorio circostante. Una serata, dunque, all’insegna del vino di qualità con etichette che hanno conquistato per freschezza e profumi il palato dei wine lovers del mercato nazionale ed estero.

Ad accompagnare i calici di bianco, rosso e rosè anche una degustazione di prodotti gastronomici tipici del territorio e le “minni di virgini”, il dolce sambucese per eccellenza riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tra i prodotti agroalimentari tradizionali. Insieme al vino e al cibo anche la musica con il DJ set di Peppe Armato che per l’occasione selezionerà dei brani per rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera che si respira tra le antiche pietre del Terrazzo Belvedere.

“L’appuntamento di Welcome to the World of Wine, con la presenza delle cantine Cellaro, Di Giovanna, Di Prima, Domina Miccina, Donnafugata, Feudo Arancio, Giovinco, Murgia Lamanno e Planeta, testimonia ancora una volta l’importanza di questa fetta di territorio siciliano da sempre vocato all’agricoltura di qualità e che, nel corso degli anni, ha sviluppato grande cura, attenzione e cultura verso un prodotto apprezzato e amato da tutti”, fanno sapere gli organizzatori. Il cartellone del paese agrigentino che, nel 2016, ha ricevuto il riconoscimento nazionale di Borgo dei Borghi proseguirà fino a lunedì 8 settembre con una serie di eventi dedicati al teatro, al cinema, alla poesia, alla musica, allo sport e ai giochi di gruppo.

-Foto ufficio stampa comune Sambuca di Sicilia-

(ITALPRESS).