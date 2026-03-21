Sambiase-Gela, Misiti: "Sbuttoni è rientrato in gruppo. Aperi? Non ha ancora recuperato"
Le ultime in casa Gela in vista della sfida di domani contro il Sambiase.
Gela. Il Gela viaggia oltre lo Stretto per far visita al Sambiase, settima forza del girone I con 39 punti. Reduce da una galvanizzante vittoria in casa della Sancataldese, la formazione calabrese ha poco da chiedere al campionato ma ci tiene a chiudere al meglio la propria stagione. Nelle ultime quattro partite, la squadra di Tony Lio ha vinto contro i verdeamaranto e contro il Messina, pareggiato al cospetto della Nuova Igea Virtus e perso, al 91’, in casa della capolista Athletic Palermo. Tutte gare in cui i tre punti erano più importanti per l’avversaria. Segno che la squadra giallorossa non vuole regalare niente a nessuno e vuole ipotecare aritmeticamente la salvezza nel più breve tempo possibile.
L’obiettivo è lo stesso per il Gela, che naviga in acque tranquille ed è attardato di appena una lunghezza rispetto al Sambiase, anche se la penalizzazione di cui si è parlato tanto rischia di mutare i connotati della classifica biancazzurra senza, però, incidere troppo.
“Sarà una partita difficile, il Sambiase è reduce da una vittoria fuori casa. Vorranno conquistare un’altra vittoria per archiviare il prima possibile il discorso salvezza e magari per tentare di raggiungere i playoff - dichiara ai nostri microfoni Giuseppe Misiti -. Ci siamo preparati nel migliore dei modi per affrontare questa gara e andremo lì per fare risultato”.
L’ultima vittoria del Gela risale al derby contro l’Acireale dello scorso 15 febbraio, importante per avvicinare la salvezza. Da lì in poi l’1-1 in casa dell’Athletic Palermo e il limpido ko per 6-1 in casa dell’Enna. Domenica scorsa contro il Milazzo, al “Presti”, i biancazzurri hanno sciorinato una prestazione che ha lasciato soddisfatti i tifosi nonostante le avverse condizioni meteorologiche ma che è stata compromessa dal pareggio all’80’ dei mamertini con Curiale dopo uno svarione difensivo.
“Il nostro pensiero è sempre quello di fare risultato ma dobbiamo anche fare i conti con l’avversario che ci troviamo di fronte - prosegue il tecnico -. Contro il Milazzo non siamo stati attenti, siamo stati bravi per settanta minuti per poi prendere gol sul finale. Ormai è andata, abbiamo analizzato quanto fatto e ora pensiamo a quest’altra partita difficile da affrontare”.
Misiti recupera per la sfida di domani Argentati e Sbuttoni. Il primo, domenica scorsa, ha scontato la giornata di squalifica e torna a disposizione della squadra. Il difensore argentino, invece, è rientrato in gruppo e potrebbe essere della partita. Non dovrebbe figurare nell’elenco dei convocati il nome di Aperi. Uscito anzitempo contro il Milazzo, l’attaccante non ha recuperato in tempo.
“Sbuttoni rientra in gruppo e sarà con noi - annuncia Misiti -. Aperi non ha ancora recuperato, sarà pronto per la prossima settimana”.
Calcio d’inizio fissato per le 15 di domani. A distanza di tre mesi dall’ultima volta, i sostenitori biancazzurri potranno tornare a seguire la squadra lontani dalla tana del “Presti”. L’ultima volta, infatti, risale al 14 dicembre, in occasione della gara vinta per 2-1 contro la Vibonese.
“Sono contento che vengano i tifosi e mi auguro saranno in tanti - conclude Misiti -. La loro presenza ci darà ulteriore carica”.