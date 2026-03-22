Gela, persiste il digiuno dai tre punti: biancazzurri ko in casa del Sambiase

Gol della bandiera del Gela, a segno al 95' con Berto.

Gela. Il Gela viaggia oltre lo Stretto per far visita al Sambiase, che poco ha da chiedere al campionato avendo un buon divario dalla zona playout ma essendo distante anche dai playoff. L'organico di Misiti, dal canto suo, cerca una vittoria che manca ormai da quattro gare.

LE FORMAZIONI

Sambiase: Lisi, Frasson, Colombatti, Strumbo, Cosmano, Calabro (68' Furiato), Diogo (72' Palermo), Kouamé, Haberkon (78' Ortolini), Sueva (68' Perricci), Leveque (60' Pantano). A disposizione: Cullice, Bruno, Costanzo, Sena. Allenatore: Tony Lio.

Gela: Colace, Camolese (46' Argentati), Petta, Giuliano, Berto, Cangemi (46' Bollino), Giacomarro, Teijo, Maltese, Tuccio (72' Baldeh), Flores Heatley (87' De Caro). A disposizione: Florulli, La Rosa, Sbuttoni, Eguaseki. Allenatore: Giuseppe Misiti.

Reti: 10’ Sueva, 85' Furiato, 90+5' Berto.

LA CRONACA

Termina dopo cinque minuti aggiuntivi la sfida. I biancazzurri scivolano nella tana giallorossa. Sueva e Furiato in gol per il Sambiase. Berto, al 95', rende meno amara la sconfitta rimediata dagli uomini di Misiti.

90+5' - Gol del Gela. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Berto calcia dalla distanza dopo un rimpallo e beffa Lisi dopo una deviazione.

85' - 2-0 Sambiase. Furiato punisce la difesa biancazzurra schierata male e ipoteca il successo giallorosso.

83' - Ancora Furiato a rendersi pericoloso sull'out di destra. Ortolini, servito a due passi dalla porta, non trova il gol del raddoppio.

71' - Petta salva la porta in scivolata dopo un cross teso di Furiato.

51' - Traversone impeccabile di Bollino a tagliare la difesa giallorossa. Tuccio arriva sul pallone ma Lisi lo respinge con una grande parata. Sulla respinta, poi, Giacomarro calcia al volo ma un difensore si immola e salva la porta dei calabresi.

48' - Cosmano scappa via sulla fascia sinistra e crossa in mezzo. Sueva non arriva puntuale all'appuntamento con il pallone.

46' - Misiti butta nella mischia Bollino e Argentati al posto di Cangemi e Camolese.

Termina dopo un minuto di recupero la prima frazione della sfida. Locali avanti grazie alla rete di Sueva.

45+1' - Leveque controlla col petto la sfera e cerca la porta. La conclusione, però, non è soddisfacente.

43' - Il Sambiase becca la difesa del Gela schierata male. Uk contropiede, però, non viene sfruttato al meglio e Colace sventa il pericolo,

30' - Maltese libera il sinistro dalla distanza ma senza trovare la porta.

10’ - 1-0 Sambiase. Sueva porta avanti la formazione calabrese con un pallonetto. I biancazzurri protestano per un presunto fallo su Maltese da cui è partita l'azione.

1’ - Iniziata la sfida allo stadio “D’Ippolito” di Lamezia Terme.