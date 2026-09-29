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Salvo Emmanuello in concerto a Gela: appuntamento il 30 gennaio al Teatro Antidoto

L'evento, dal titolo "Se Dio Vuole", si preannuncia ricco di sorprese. La serata vedrà infatti la partecipazione di ospiti d'eccezione del panorama musicale,

A cura di Redazione Redazione
29 settembre 2026 14:05
Salvo Emmanuello in concerto a Gela: appuntamento il 30 gennaio al Teatro Antidoto -
Attualità
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GELA – Grande attesa per l'evento musicale che vedrà protagonista Salvo Emmanuello in concerto il prossimo 30 gennaio 2027. L'artista si esibirà sul palco del Teatro Antidoto di Gela a partire dalle ore 20:30, regalando al pubblico una serata all'insegna della grande musica e delle emozioni dal vivo.

L'evento, dal titolo "Se Dio Vuole", si preannuncia ricco di sorprese. La serata vedrà infatti la partecipazione di ospiti d'eccezione del panorama musicale, i cui nomi verranno svelati solo nelle prossime settimane attraverso i canali ufficiali per mantenere vivo il mistero e l'attesa dello spettacolo.

Un appuntamento imperdibile per la comunità locale e gli appassionati del territorio, all'interno della suggestiva cornice del Teatro Antidoto.

Informazioni e Biglietti
* Data: 30 Gennaio 2027   
* Orario: Ore 20:30   
* Luogo: Teatro Antidoto – Gela 
* Costo biglietto: € 10,00
* Info e Prenotazioni: +39 327 7653322 
I biglietti sono disponibili fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l'organizzazione al numero indicato.

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