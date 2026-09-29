Salvo Emmanuello in concerto a Gela: appuntamento il 30 gennaio al Teatro Antidoto

L'evento, dal titolo "Se Dio Vuole", si preannuncia ricco di sorprese. La serata vedrà infatti la partecipazione di ospiti d'eccezione del panorama musicale,

GELA – Grande attesa per l'evento musicale che vedrà protagonista Salvo Emmanuello in concerto il prossimo 30 gennaio 2027. L'artista si esibirà sul palco del Teatro Antidoto di Gela a partire dalle ore 20:30, regalando al pubblico una serata all'insegna della grande musica e delle emozioni dal vivo.



L'evento, dal titolo "Se Dio Vuole", si preannuncia ricco di sorprese. La serata vedrà infatti la partecipazione di ospiti d'eccezione del panorama musicale, i cui nomi verranno svelati solo nelle prossime settimane attraverso i canali ufficiali per mantenere vivo il mistero e l'attesa dello spettacolo.



Un appuntamento imperdibile per la comunità locale e gli appassionati del territorio, all'interno della suggestiva cornice del Teatro Antidoto.



Informazioni e Biglietti

* Data: 30 Gennaio 2027

* Orario: Ore 20:30

* Luogo: Teatro Antidoto – Gela

* Costo biglietto: € 10,00

* Info e Prenotazioni: +39 327 7653322

I biglietti sono disponibili fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l'organizzazione al numero indicato.