Salvo Bianca premiato in comune per la convocazione ai mondiali

Stamattina l'assessore allo sport ha consegnato un riconoscimento all'atleta gelese che vanta un nome tra i principali nello scenario dell'atletica nazionale, nonostrante in città manchi un vero e proprio campo di atletica.

Gela. A pochi giorni dalla convocazione per mondiali di atletica "Virtus" che si disputeranno a Brisbaine in Australia dall'8 al 15 ottobre, Salvo Bianca è stato ospitato stamattina a palazzo di città dall'assessoore allo sport Peppe di Cristina che ha voluto consegnare al giovana atleta un riconoscimento per i traguardi ottenuti. Ad accompagnare l'atleta gelese , come sempre il padre e allenatore Massimo Bianca che torna ancora una volta a ribadire le difficoltà che incontrano quotidianamente nel doversi allenare in una città priva di una pista adeguata .Per prepararsi alle competizioni autraliane Salvo in questi giorni si sta allenando con Mario Bertolaso , atleta padovano con cui farà coppia nelle staffette.

Ai mondiali Salvo sarà impegnato in diverse gare: salto in lungo, salto in alto e salto con asta e nelle staffette 4x100 e 4x400.