Salvo Bianca ai mondiali indoor, convocato dalla nazionale italiana di atletica
Ad affiancarlo in questa nuova esperienza sarà nuovamente il padre Massimo
A cura di Giovanni Indovina
31 gennaio 2026 15:09
Gela. Altra grande opportunità di mettere in mostra il proprio talento per Salvo Bianca, convocato dalla delegazione Italiana in occasione dei campionati mondiali di atletica indoor che avranno luogo tra il 4 ed il 9 settembre. Tra i nove atleti, il gelese sarà l’unico siciliano chiamato ad onorare la bandiera del proprio paese in vista di un’altra competizione di rilievo. Bianca, tre volte campione del mondo a Brisbane, affronterà le gare dei 60 ostacoli, salto in alto, salto in lungo e salto con asta. Ad affiancarlo in questa nuova esperienza sarà nuovamente il padre Massimo.