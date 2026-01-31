Salvo Bianca ai mondiali indoor, convocato dalla nazionale italiana di atletica

Ad affiancarlo in questa nuova esperienza sarà nuovamente il padre Massimo

Gela. Altra grande opportunità di mettere in mostra il proprio talento per Salvo Bianca, convocato dalla delegazione Italiana in occasione dei campionati mondiali di atletica indoor che avranno luogo tra il 4 ed il 9 settembre. Tra i nove atleti, il gelese sarà l’unico siciliano chiamato ad onorare la bandiera del proprio paese in vista di un’altra competizione di rilievo. Bianca, tre volte campione del mondo a Brisbane, affronterà le gare dei 60 ostacoli, salto in alto, salto in lungo e salto con asta. Ad affiancarlo in questa nuova esperienza sarà nuovamente il padre Massimo.