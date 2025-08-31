Quotidiano di Gela

Salpata da Barcellona e Genova la Global Sumud Flotilla per aiuti a Gaza

A cura di Redazione
31 agosto 2025 15:15
ROMA (ITALPRESS) - Sono salpate da Barcellona, in maggior numero, da Genova e da altri porti del Mediterraneo per la più grande missione civile internazionale via mare mai vista prima. Altre imbarcazioni il 4 settembre partiranno da Tunisia, Grecia e Sicilia.

Si chiama Global Sumud Flotilla ed è la più grande iniziativa indipendente mai avviata finora per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza e rompere l'assedio navale che Israele ha imposto sulla Striscia. La Flotilla è composta da decine di barche con a bordo delegazioni di attivisti e professionisti da 44 Paesi del mondo.

A Barcellona tra le prime navi a salpare quelle con a bordo l'attivista svedese Greta Thunberg, l'attivista brasiliano Thiago Avila, l'ex sindaca Ada Colau che hanno salutato la folla presente. Migliaia di persone, circa 5 mila, si sono radunate al Moll de la Fusta per salutare la flottiglia, sventolando bandiere palestinesi.

(ITALPRESS).

