Il Caso Salmonella, pm Trieste aprono un altro fronte d'indagine: sotto sequestro un pozzo locale

Come abbiamo già riferito, sono in atto controlli di vario tipo, compresi quelli per le acque e per i pozzi

Gela. Nonostante le analisi condotte stiano escludendo rischi estesi di presenza di salmonella nei pomodori coltivati nelle aree rurali locali, le indagini vanno avanti. Dopo quelle avviate dalla procura di Brescia (in seguito a diversi casi di salmonellosi in quell'area), sono i pm di Trieste ad aver aperto un fronte di verifica. I magistrati non escludono che possa esserci un ruolo determinante dell'acqua dei pozzi locali. Uno è stato posto sotto sequestro, in attesa dell'esito delle analisi. A Trieste sono circa una trentina i casi di salmonellosi, nell'ultimo periodo, che potrebbero essere legati al consumo di pomodoro prodotto nell'area gelese. Un lotto era stato ritirato dal mercato, negli scorsi mesi, proprio per la presenza di salmonella. Come abbiamo già riferito, sono in atto controlli di vario tipo, compresi quelli per le acque e per i pozzi.