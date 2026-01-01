Saldi, prevalgono gli acquisti attenti anche in città: cresce l'online

Accanto allo shopping tradizionale, continua a crescere la preferenza per l’online

Gela. Con l’avvio dei saldi 2025, anche in Sicilia si rinnova uno degli appuntamenti più attesi da consumatori e commercianti. Le vie dello tornano ad animarsi tra vetrine con cartellini ribassati e clienti alla ricerca dell’affare giusto. Allo stesso tempo cresce il numero di chi preferisce approfittare degli sconti comodamente da casa, affidandosi alle piattaforme di e-commerce. In molti siciliani arrivano ai saldi con le idee già chiare. “Abbiamo adocchiato qualcosa prima”, raccontano diversi clienti, confermando una tendenza ormai consolidata: osservare i prezzi nelle settimane precedenti per verificare la reale convenienza degli sconti. Abbigliamento, calzature e accessori restano i prodotti più ricercati, seguiti da articoli per la casa e tecnologia. Accanto allo shopping tradizionale, continua a crescere la preferenza per l’online. Tuttavia, una parte consistente dei consumatori continua a privilegiare i negozi di città, attratta dal contatto diretto, dalla prova dei capi e dal rapporto di fiducia con i commercianti. Confcommercio invita i cittadini a vivere i saldi con consapevolezza. Ai commercianti, Confcommercio suggerisce trasparenza e correttezza come elementi fondamentali per fidelizzare la clientela. Prezzi chiari, sconti reali e informazioni complete rappresentano non solo un obbligo di legge, ma anche un investimento sul rapporto di fiducia con i clienti.

I saldi 2025 rappresentano un momento cruciale per il commercio siciliano, chiamato a confrontarsi con l’aumento dei costi, il cambiamento delle abitudini di consumo e la concorrenza dell’e-commerce.

Tra acquisti mirati, attenzione al risparmio e nuove modalità di shopping, i saldi restano un’occasione importante per rilanciare i consumi e sostenere il commercio di prossimità. Un equilibrio delicato, che passa dalla consapevolezza dei consumatori e dalla capacità dei negozianti di innovare senza perdere il legame con il territorio.