Sacra rappresentazione di Pergusa: fede, arte e sguardo femminile nella 45ª edizione

La regia di Rizzo si distingue per una scelta precisa: valorizzare il punto di vista dei personaggi femminili che accompagnano Gesù negli ultimi giorni della sua vita, senza però alterare la struttura narrativa canonica dei Vangeli.

Pergusa. Per il terzo anno consecutivo, il regista Stefano Rizzo torna a guidare la Sacra rappresentazione di Pergusa, confermando un percorso artistico e spirituale che si rinnova nel segno della continuità e della ricerca. L’edizione di quest’anno, la 45ª, si inserisce nel cuore degli eventi della Settimana Santa di Enna, sostenuta dalla comunità e dalla Confraternita del SS. Crocifisso di Pergusa, da sempre pilastro di questa tradizione.

La regia di Rizzo si distingue per una scelta precisa: valorizzare il punto di vista dei personaggi femminili che accompagnano Gesù negli ultimi giorni della sua vita, senza però alterare la struttura narrativa canonica dei Vangeli. Ne nasce una lettura più intima e contemporanea, capace di intrecciare devozione e riflessione, tradizione e sensibilità moderna.

L’allestimento scenico, pensato per uno spazio esterno, coinvolge circa 65 partecipanti tra attori e collaboratori, uniti da passione, sacrificio e spirito religioso. Fin dalle prime prove a tavolino, il lavoro si configura come un autentico processo creativo: suggestioni sottili emergono dalla lettura del copione e vengono rielaborate nelle successive fasi performative, dando vita a un linguaggio scenico equilibrato e coerente. La cura per il dettaglio si riflette anche nei codici espressivi adottati, dove la timbrica vocale e la presenza scenica degli interpreti si inseriscono in una visione registica costruita su studio ed esperienza.

Il cast è variegato e rappresenta diverse realtà del territorio siciliano. Tra gli interpreti principali figurano Marika Catanese nel ruolo di Maria di Nazareth, Gaetano Libertino (Rabuit), Guglielmo Ingrá (Pietro) e Sergio Giovedì (Pilato). A loro si affiancano attori provenienti da Gela, Licata, Niscemi, San Cono e Piazza Armerina, a testimonianza di una partecipazione corale e diffusa.

La figura del Messia, interpretata quest’anno dal nisseno Manuel Scarano, rappresenta il fulcro emotivo e narrativo dell’opera: un punto di connessione tra tutti i personaggi e, al tempo stesso, un veicolo di profonde suggestioni sensoriali ed estetiche. Accanto a lui, il personaggio di Maria — affidato a Marika Catanese — compie un percorso interiore intenso e silenzioso, sostenuto dalla presenza di altre figure femminili che si rispecchiano in lei o aspirano a farlo.

Particolarmente significativa è la rappresentazione di Maria Maddalena, interpretata da Maria Giannone, che incarna una lettura contemporanea del personaggio: simbolo di emancipazione e consapevolezza, capace di liberarsi da vincoli patriarcali e illusioni esistenziali, restituendo una dimensione profondamente umana e attuale.

L’intera comunità di Pergusa, insieme alla confraternita, contribuisce con dedizione alla riuscita dell’evento, offrendo al pubblico una testimonianza viva e pulsante di fede. La rappresentazione diventa così non solo un momento artistico, ma anche un’occasione di riflessione collettiva: un invito a riscoprire il valore del credo personale, capace ancora oggi di manifestarsi con forza, anche attraverso piccoli gesti.

Un ringraziamento speciale è rivolto alle sarte Patrizia Leoni, Graziella Maganuco e Maria Brunetti, il cui lavoro artigianale contribuisce in modo essenziale alla resa scenica e all’autenticità dell’opera.

Ancora una volta, la Sacra rappresentazione di Pergusa si conferma come un appuntamento imprescindibile, in cui arte, fede e comunità si fondono in un’esperienza capace di emozionare e lasciare un segno profondo.

Di seguito il cast:

GUIDA VOCE NARRANTE: Matteo Federico

GESU’ : Manuel Scarano

MARIA : Marika Catanese

GIOVANNI : Elvis Marinaro

PIETRO : Guglielmo Ingrà

MARIA MADDALENA : Maria Giannone

GIUDA : Paolo Giannone

CAIFA : Biagio Pardo

RABUIT : Gaetano Libertino

GIUSEPPE D’ARIMATEA : Giuseppe Restivo

VERONICA : Anna Bonafede

NICODEMO : Angelo Ciurca

PILATO : Sergio Gioveni

PARENTE GESU’ / DONNA SAMARITANA : Borina Scicolone

DONNA / SERVA : Diana Bernadette Guarneri

DONNA 2 : Giovanna Brigadeci

DONNA 3 : Rosetta Lucia Mondello

CENTURIONE : Ivan Blanco

MISANDRO : Enzo Migliore

SOLDATO LONGINO : Dario Ciancio

CLAUDIA : Consuelo Lisciandra

MALCO : Francesco Salotta

ALTRE DONNE : Lucia Melita , Anna Emma