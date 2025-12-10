Sacerdoti uccisi nella lotta contro le mafie, domani presentazione di "Non interferite" di don Marcello Cozzi

L’autore, già vicepresidente nazionale di Libera, nelle pagine della sua opera sottolinea la necessità di un impegno attivo e coraggioso da parte della chiesa e della società civile nella lotta alla criminalità

Gela. Si terrà domani, giovedì 11 dicembre, alle ore 19, presso il salone parrocchiale della chiesa di San Giacomo, la presentazione del libro “Non interferite. Il sangue dei preti sull’altare delle mafie" di don Marcello Cozzi, sacerdote lucano noto per il suo impegno contro la criminalità organizzata. Il libro racconta le storie dei sacerdoti che hanno sfidato la mafia, la camorra e la 'ndrangheta e ne hanno pagato le conseguenze, spesso con la vita. L’autore, già vicepresidente nazionale di Libera, l'associazione antimafia fondata da don Luigi Ciotti, nelle pagine della sua opera sottolinea la necessità di un impegno attivo e coraggioso da parte della chiesa e della società civile nella lotta alla criminalità. La presentazione sarà introdotta da un intervento di don Luigi Petralia, vicario foraneo di Gela.