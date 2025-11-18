Rubavano in un cantiere nel quale lavoravano, denunciati due operai gelesi

Il titolare di un'altra società ha segnalato ammanchi di utensili e di un sega circolare

Catania. Sono stati denunciati per il furto di attrezzi e di materiale da lavoro, in un cantiere dell'area industriale di Catania. Si tratta di due operai gelesi, identificati dai poliziotti del commissariato di Librino. Entrambi erano alle dipendenze di una ditta che lavorava nel cantiere principale, in subappalto. Il titolare di un'altra società ha segnalato ammanchi di utensili e di un sega circolare. Sarebbero stati portati via dai gelesi, di 33 e 36 anni. La sega circolare è stata ritrovata in loro possesso e restituita.