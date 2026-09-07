Rubano una borsa e due smartphone in spiaggia lungo il litorale Trapanese, geolocalizzati dall’app e arrestati
Ricevute le coordinate del segnale GPS, la pattuglia dell'Arma è intervenuta con prontezza in via Belgio
PALERMO (ITALPRESS) – Un 49enne campano e una 32enne trapanese, entrambi noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Palermo Crispi, dopo essersi appropriati di borsa e di due cellulari lasciati incustoditi in spiaggia lungo il litorale trapanese, in località San Giuliano nel comune di Erice.
Subito dopo il colpo, per assicurarsi la fuga e sottrarsi ai controlli, i due sono saliti a bordo di un pullman di linea diretto a Palermo. A consentire l’immediata individuazione dei responsabili è stata la tecnologia di geolocalizzazione: la vittima del furto ha infatti attivato l’applicazione per il tracciamento di uno dei telefoni, permettendo di seguire in tempo reale i movimenti dei malviventi lungo la tratta extraurbana e di allertare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza 112.
Ricevute le coordinate del segnale GPS, la pattuglia dell’Arma è intervenuta con prontezza in via Belgio, intercettando il mezzo di trasporto pubblico al suo ingresso nel capoluogo.
– Foto ufficio stampa Carabinieri –
(ITALPRESS).
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Fonte:
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Verificato il: 07 settembre 2026