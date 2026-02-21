"Royalties risultato importante con grande lavoro Mpa", Lupo: "Giusto condividere scelte"

Ancora una volta, come evidenziato a fine dello scorso anno, con l'iniziativa Mpa in città, lombardiani e sindaco si muovono piuttosto all'unisono, soprattutto quando c'è da attivare il canale del governo regionale

Gela. “Un risultato importante, frutto di un lavoro fatto in silenzio ma con costanza”. Gli autonomisti dell'Mpa mettono la firma politica sullo sblocco delle royalties estrattive dei giacimenti “Argo-Cassiopea”, che due giorni fa ha trovato la sigla dell'assessore regionale del partito, Francesco Colianni. “Sono risorse finanziarie fondamentali per il nostro Comune e per la città – dice il consigliere comunale Mpa-Grande Sicilia Lucia Lupo – le interlocuzioni e gli incontri con l'assessore Colianni non sono mai mancati. Lo ringraziamo. Io stessa e il nostro assessore Valeria Caci ci siamo recate a Palermo per avere sempre aggiornamenti e non far calare l'attenzione. E'giusto che la città abbia compensazioni economiche, visto che il gas viene estratto lungo le nostre coste”. Un tema del quale il sindaco Terenziano Di Stefano ha sempre discusso con gli autonomisti e con Colianni, anche quando sembrava che la stasi stesse prevalendo a causa di interpretazioni della burocrazia regionale non in linea con le esigenze delle città costiere, nelle cui aree a mare si sta sviluppando l'attività di Enimed sul gas. “Come Mpa, fin dall'inizio – dice inoltre Lupo – abbiamo sempre dato priorità al lavoro per la città e non agli annunci. Quello delle royalties del progetto “Argo-Cassiopea” è un tema sul quale tutto il partito ha lavorato, in stretto contatto con l'assessore Colianni. Oggi, finalmente, è arrivato il punto finale che darà risorse al nostro Comune”. Lupo e gli autonomisti, che con Di Stefano continuano a essere in evidente sintonia, concordano inoltre sul metodo di condivisione nelle scelte circa la destinazione dei fondi royalties. “Un tavolo di confronto sarà utile, come già annunciato dal primo cittadino – conclude Lupo – noi ci saremo e pensiamo che queste somme vadano giustamente destinate a priorità come strade e scuole. Poi, si valuterà insieme su quali altri progetti spingere. Arriveranno stanziamenti di una certa portata, per il 2025 fino a quasi quattro milioni di euro”. Ancora una volta, come evidenziato a fine dello scorso anno, con l'iniziativa Mpa in città, lombardiani e sindaco si muovono piuttosto all'unisono, soprattutto quando c'è da attivare il canale del governo regionale.