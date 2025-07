Royalties, Lorefice: "Risorse vanno concretizzate con i progetti"

Sul tema delle royalties "Argo-Cassiopea"

Gela. Sulle royalties è intervenuto il senatore Pietro Lorefice, durante il confronto tenutosi a Butera. "Oggi ho avuto il piacere di partecipare al dibattito pubblico organizzato a Butera sul tema delle royalties derivanti dalla produzione di gas offshore del progetto Argo-Cassiopea. Un’occasione preziosa di confronto tra istituzioni, cittadini e forze politiche, per parlare di sviluppo, di equità e di sinergie territoriali. Grazie al lavoro delle amministrazioni di Gela, Butera e Licata, si è raggiunto un importante traguardo: il riconoscimento delle royalties ai Comuni, inizialmente esclusi dalla normativa. È il frutto di una battaglia politica e amministrativa che oggi permette ai territori di sedere al tavolo delle scelte. Ora la sfida è un’altra: destinare queste risorse in modo strategico, trasparente e lungimirante, per creare opportunità concrete per le comunità locali, puntando su sviluppo sostenibile, servizi e lavoro", ha detto.