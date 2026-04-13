Royalties "Argo-Cassiopea", Regione rivede le quote: somme 2024 ridotte a 236 mila euro

A Palazzo di Città, è stata necessaria una netta rivisitazione di numeri e cifre

Gela. Da 789 mila euro a poco più di 236 mila euro. Le royalties estrattive dei campi gas a mare “Argo-Cassiopea” vengono riviste, almeno per la produzione 2024. A inizio marzo, dopo il decreto regionale dell'assessorato dell'energia, la giunta comunale aveva varato un atto di indirizzo, sulla base di una quota di trasferimenti da 789 mila euro. L'amministrazione aveva deciso di suddividere l'importo, destinando somme al completamento di cantieri del sistema “Patto per il sud” e alla valorizzazione della città. Adesso, quelle scelte vanno riviste, alla luce della netta riduzione degli importi. I 236 mila euro saranno concentrati sul completamento dei lavori di via Martinica, come disposto con un nuovo provvedimento della giunta comunale. La Regione, rifacendosi alla normativa approvata, prevede annualmente una quota del trenta per cento, rispetto a quella riconosciutagli dal governo nazionale, per i comuni costieri nelle cui aree sono in produzione i campi gas “Argo-Cassiopea”, a partire proprio da Gela. Le somme per il 2024 attengono a una fase iniziale delle attività estrattive. Dovrebbe essere maggiore l'importo per il 2025, con i campi gas ormai a pieno regime. Intanto, a Palazzo di Città, è stata necessaria una netta rivisitazione di numeri e cifre.