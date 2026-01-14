"Royalties Argo-Cassiopea mettono fine a incertezza", Lupo: "Mpa dimostra piena vicinanza alla città"

Gli autonomisti, attraverso i rapporti istituzionali con l'assessore regionale Francesco Colianni, hanno favorito le interlocuzioni tra il sindaco Terenziano Di Stefano e il governo Schifani

Gela. L'accordo per lo sblocco delle royalties dei giacimenti di gas “Argo-Cassiopea” è stato sancito, ieri, così come abbiamo riferito. Entro le prossime settimane, i Comuni di Gela, Licata e Butera, riceveranno una prima tranche da oltre un milione e mezzo di euro, in totale, legata al periodo 2024. “L’accordo sulle royalties legate ad “Argo-Cassiopea” è un passaggio importante perché mette fine a un’incertezza che per troppo tempo ha pesato sui Comuni e, nel nostro caso, su Gela”, dice il consigliere comunale Mpa Lucia Lupo. Proprio gli autonomisti, attraverso i rapporti istituzionali con l'assessore regionale Francesco Colianni, hanno favorito le interlocuzioni tra il sindaco Terenziano Di Stefano e il governo Schifani. “Quello dell'assessore Colianni è un esempio di lavoro politico serio, fatto di interlocuzione costante e di attenzione ai territori”, aggiunge il consigliere. “Come Mpa – conclude – siamo convinti che stare vicino al territorio significhi occuparsi dei problemi reali, anche quelli complessi e meno visibili, e questo risultato lo conferma. Siamo vicini alle problematiche del territorio e in prima linea nel promuovere soluzioni concrete. Adesso occorre usare bene queste risorse, con scelte trasparenti e utili alla città”.

