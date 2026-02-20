Royalties "Argo-Cassiopea", M5s: "Giusto ristoro per investimenti"

Il primo passo, come abbiamo riferito ieri, è il pagamento delle quote per l'anno 2024

Gela. “La norma sulle royalties rappresenta un passaggio fondamentale e storico per i territori costieri interessati dalle attività estrattive. Non si tratta soltanto di ripartizione di risorse economiche, ma dell’affermazione di un principio fondamentale: le comunità che sopportano gli impatti ambientali, i territori che subiscono pregiudizi, debbono ricevere un ristoro equo e proporzionato. Abbiamo voluto e ci siamo fortemente battuti per questa norma, perché ritenete che lo sviluppo energetico non possa prescindere dal rispetto dei territori e dal riconoscimento concreto delle ricadute che esso produce. Oggi finalmente quella norma trova attuazione e consente ai Comuni interessati di programmare interventi e investimenti strategici per il futuro”. Lo dichiarano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano e Nuccio Di Paola a proposito del decreto dell’assessorato regionale all’energia che prevede lo sblocco delle royalties legate all’attività estrattiva, destinate ai Comuni di Gela, Licata e Butera. Il primo passo, come abbiamo riferito ieri, è il pagamento delle quote per l'anno 2024: in totale, 1.815.032,59 euro che prevede la ripartizione del 43,50 per cento per Gela e Licata e il 13 per cento per Butera.