Royalties "Argo-Cassiopea", Di Stefano insiste per l'incontro ministeriale: "Contatterò Colianni"

Gela. Dalla burocrazia regionale, una settimana fa, è arrivata la doccia fredda per l'amministrazione comunale e più in generale per gli enti municipali, nelle cui aree a mare fa base la produzione per il gas del progetto “Argo-Cassiopea” di Eni. Gli uffici palermitani, infatti, hanno nuovamente riproposto la tesi del congelamento dei fondi royalties, destinati a Gela, Licata e Butera, almeno fino a quando non si avranno certezze sull'esatta ubicazione dei giacimenti, se all'interno o oltre la soglia fatidica della dodici miglia marine. Per mesi, i sindaci Terenziano Di Stefano, Angelo Balsamo e Giovanni Zuccalà hanno atteso invano che dagli uffici della Regione pervenissero indicazioni precise sull'entità delle somme da incassare. Una settimana fa, i tecnici regionali si sono espressi, sostenendo di fatto che non potrà essere trasferito nulla nelle casse comunali, in attesa di verifiche. Sarebbe un colpo pesante inferto a municipi, come Gela e Licata, attualmente in dissesto. Il sindaco Di Stefano, già a conclusione del vertice in Regione indetto dall'assessore all'energia Francesco Colianni, ha respinto al mittente l'interpretazione restrittiva fornita dalla burocrazia regionale. Peraltro, mesi addietro, dopo varie trattative e a seguito della rinuncia dei ricorsi al Tar avanzati dai Comuni, il predecessore di Colianni, l'altro autonomista Di Mauro, mise la firma su un atto che garantiva gli stanziamenti ai Comuni. L'assessore Colianni sta cercando di mediare e, come abbiamo riferito, ha richiesto un tavolo ministeriale per fare chiarezza su un tema complesso ma decisivo finanziariamente per Comuni lungo le cui coste si estrae il gas, in un progetto fondamentale per gli approvvigionamenti nazionali. Il sindaco Di Stefano, fino a ora, non ha avuto indicazioni circa una data precisa per l'incontro ministeriale. Sicuramente, andrà in pressing istituzionale. “Contatterò l'assessore Colianni per capire se ci sono stati riscontri dal ministero quanto alla riunione da tenere per Argo-Cassiopea”. Il primo cittadino, come abbiamo riportato, non esclude, come extrema ratio, la revoca di tutte le autorizzazioni, nel tempo rilasciate per i lavori e per le attività legate ai giacimenti di gas.

In foto Di Stefano e Colianni durante il tavolo tenutosi in Regione