Royalties "Argo-Cassiopea", dem: "Giusta la linea del sindaco, somme spettano al Comune"

Una linea che convince il Pd

Gela. Abbiamo riferito, ieri, l'intenzione del sindaco Terenziano Di Stefano, che ancora oggi attende riscontri certi sulle royalties del progetto per il gas "Argo-Cassiopea". Farà un ultimo tentativo, la prossima settimana, attraverso l'assessore regionale all'energia. Senza indicazioni precise, rimane fermo sulla necessità di "bloccare tutte le autorizzazioni rilasciate dal Comune per Argo-Cassiopea". Una linea che convince il Pd. "Si esprime apprezzamento e condivisione per la presa di posizione del sindaco Terenziano Di Stefano sulla questione del mancato introito nelle casse comunali delle royalties per l'estrazione del gas di "Argo-Cassiopea", il cui prodotto viene già confluito nella rete nazionale. Le autorizzazioni a riguardo sono state rilasciate a suo tempo dal Comune, a seguito di relativi accertamenti. Non si capisce perché si chiedano ulteriori verifiche sui giacimenti, per valutare se rientrano o meno entro le dodici miglia", fanno sapere dalla segreteria dem. Gli esponenti del Pd sostengono la scelta di Di Stefano. "In ogni caso, potrebbero essere pagate al Comune le relative spettanze, nel contempo eseguendo gli accertamenti suppletivi. Pertanto, fa bene il sindaco a dire che dopo un ulteriore tentativo di chiarimento con la Regione, teso all'incasso delle somme spettanti, nell'eventualità di esito negativo, andrà a revocare le autorizzazioni rilasciate dal Comune", concludono gli esponenti democratici.