Royalties "Argo-Cassiopea" bloccate, Di Stefano rompe gli indugi: scriverà a Meloni e al governo

Gela. Non intende arretrare né mettere da parte il tema. Il sindaco Terenziano Di Stefano, sul finire della scorsa settimana, ha rilanciato la possibilità di bloccare tutte le autorizzazioni comunali rilasciate per i giacimenti di gas, a mare, “Argo-Cassiopea”. Adesso, è intenzionato a scrivere direttamente al premier Giorgia Meloni e al governo nazionale. Da mesi, attende risposte, sia da Roma sia da Palermo, sul riconoscimento delle royalties, destinate all'ente municipale. La produzione di gas di Enimed è già in essere ma Palazzo di Città, nonostante gli accordi istituzionali, non ha visto nulla. Nessuna entrata economica, che invece per il sindaco è assolutamente dovuta oltre a porsi come pienamente legittima. Gli uffici regionali hanno congelato tutto, in attesa di verifiche sull'esatta ubicazione dei giacimenti. Una mossa, per Di Stefano, del tutto fuori da ogni logica. “Mentre la produzione di gas, davanti a noi, va avanti e viene destinata alle forniture nazionali – ha spiegato – al nostro Comune non arriva nessun ristoro economico e questo non è ammissibile”. Ha più volte avuto interlocuzioni con l'assessorato regionale all'energia, retto dall'autonomista Francesco Colianni. I mesi passano ma le casse dell'ente non ricevono niente, seppur fossero state definite precise percentuali, distribuite per Gela, Licata e Butera, i tre Comuni lungo le cui coste sono attivi i giacimenti a mare. Ora, Di Stefano, che con la sua amministrazione va verso il sì al bilancio stabilmente riequilibrato, cercherà di coinvolgere il premier e il governo, allo scopo di portare il caso direttamente nelle stanze romane.

In foto il sindaco Di Stefano durante un incontro in Regione con l'assessore Colianni