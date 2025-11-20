Romano confermato vicesegretario cittadino di Forza Italia

Forza Italia lavora per compattarsi e per stare in un centrodestra locale che punta all'alternativa al governo cittadino del sindaco Terenziano Di Stefano

Gela. Nella riorganizzazione del partito cittadino, gli azzurri di Forza Italia confermano il ruolo dell'ex consigliere comunale, il medico Carlo Romano. Ieri, nel corso di una riunione interna, è stata ufficializzata la sua carica di vicesegretario, in stretta collaborazione con il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta. Forza Italia lavora per compattarsi e per stare in un centrodestra locale che punta all'alternativa al governo cittadino del sindaco Terenziano Di Stefano. "La decisione è stata accolta con ampia condivisione da parte dei presenti, riconoscendo al dottor Carlo Romano impegno, competenza e disponibilità al servizio della comunità. Durante l’incontro si è inoltre discusso del nuovo organigramma del partito a livello locale, con particolare attenzione alla definizione del direttivo, che rappresenterà il nucleo operativo delle attività politiche e organizzative nei prossimi mesi", dice il segretario. Su Romano non è mancato il benestare del parlamentare Ars Michele Mancuso, riferimento territoriale del partito. "La riorganizzazione mira a rendere più efficace l’azione di Forza Italia sul territorio, rafforzando il dialogo con i cittadini e potenziando la presenza del partito nella vita politica cittadina. Oggetto dell’incontro anche la campagna di tesseramento 2025, che vede il partito locale fortemente impegnato in vista del congresso regionale che si terrà nella primavera del 2026. Forza Italia Gela conferma così la propria volontà di proseguire in un percorso di rinnovamento, apertura e radicamento, nel segno della partecipazione e della responsabilità", fanno sapere dal partito locale.

In foto Romano e Cirignotta