Rogo "Sughereta", procura ha aperto un'indagine: danni enormi nell'area protetta

Niscemi. Il devastante incendio dell'area protetta "Sughereta" ha creato danni consistenti, anche a un ecosistema molto importante per la zona locale. La procura di Gela ha avviato un'indagine per ricostruire eventuali responsabilità. I pm gelesi hanno aperto un fascicolo, anche sulla base dei riscontri giunti dalle squadre antincendio impegnate per almeno due giorni nella "Sughereta". Il fronte del fuoco, la scorsa settimana, si è esteso per almeno cinque chilometri. Le fiamme hanno creato distruzione e uno scenario quasi apocalittico. Alberi, fauna e vegetazione sono stati spazzati via. Il sindaco Conti, commentando l'accaduto, ha parlato di un "progetto criminale". Il Pd niscemese ha chiesto l'attivazione di un tavolo tecnico, anche per valutare se nel tempo siano stati osservati tutti gli obblighi normativi.