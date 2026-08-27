Quotidiano di Gela

Rogo nello stabile di via Benedetto Croce, accertamenti per ricostruire la dinamica

Le fiamme si sono sviluppate nella notte tra domenica scorsa e lunedì

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
27 agosto 2026 18:30
Rogo nello stabile di via Benedetto Croce, accertamenti per ricostruire la dinamica - I mezzi dei vigili del fuoco in via Benedetto Croce
I mezzi dei vigili del fuoco in via Benedetto Croce
Gela
Cronaca
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Gela. Le verifiche tecniche sono partite già nelle ore successive al rogo di via Benedetto Croce, che ha danneggiato soprattutto una delle abitazioni di uno stabile della zona. Le fiamme si sono sviluppate nella notte tra domenica scorsa e lunedì. E' stato necessario far evacuare, momentaneamente, tutti i residenti. I pm della procura attendono di avere i riscontri dagli accertamenti tecnici, affidati ai vigili del fuoco e agli agenti di polizia. Sul posto sono arrivati anche gli specialisti della scientifica. Allo stato, si vagliano tutte le ipotesi, senza escludere neanche quella dolosa. I primi elementi tecnici potranno dire di più su quanto accaduto nell'immobile.

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