Al via la X edizione del Palio dell’Alemanna

Saranno presenti oltre 200 figuranti e gli speciali "Giganti di Laureana" dalla Calabria

Gela. Sabato 29 agosto il centro storico murato di Gela tornerà indietro nel tempo per festeggiare il traguardo della decima edizione del Palio dell’Alemanna. Per questo importante decennale, l'evento si preannuncia più ricco e spettacolare che mai: oltre 200 figuranti provenienti da tutta la Sicilia animeranno le vie della città, affiancati da ospiti d'eccezione. Tra gli ospiti speciali di questa X edizione ci saranno infatti i suggestivi e imponenti Giganti di Laureana, direttamente dalla Calabria, pronti ad affascinare il pubblico con la loro secolare tradizione.



La manifestazione prenderà il via ufficiale alle ore 21:00 con la partenza della maestosa parata storica da Piazza Sant’Agostino. Il corteo attraverserà l'intero Corso Vittorio Emanuele, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto animato da musici, giocolieri e sputafuoco. La sfilata si concluderà nella cornice di Piazza Umberto I, dove si svolgeranno le attese esibizioni dei gruppi e delle comparse. A coronamento della serata, a partire dalle ore 23:00, la piazza sarà travolta dall'energia del concerto di musica medievale dei MUSIGALLI, che coinvolgeranno il pubblico in un viaggio sonoro unico.





