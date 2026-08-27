Rinforzo sulla fascia per il Gela: preso il classe ‘08 Mattia Lanza

Cresciuto calcisticamente nel Palermo, Lanza si è aggregato al gruppo squadra biancazzurro da qualche giorno e va a rinforzare il pacchetto under a disposizione di Comandatore.

Gela. Innesto in attacco per il Gela, che si assicura il cartellino dell’esterno classe ‘08 Mattia Lanza. Protagonista l’anno scorso con Spal prima e CastrumFavara poi, quest’estate aveva inizialmente sposato la corte rossoblù della Vibonese prima di fare un passo indietro e accettare la proposta del Gela. Cresciuto calcisticamente nel Palermo, Lanza si è aggregato al gruppo squadra biancazzurro da qualche giorno e va a rinforzare il pacchetto under a disposizione di Comandatore.

Sabato, intanto, il Gela sarà protagonista ad Aragona in occasione di un altro test match. Il prossimo, infatti, sarà l’ultimo weekend prima dell’inizio del campionato.

Un grave lutto ha colpito, intanto, l'ambiente biancazzurro. È venuta a mancare la mamma di Lorenzo e Alessandro Nardo, giocatori del Gela. Quest’ultimo, contro il Licata, ha indossato la fascia da capitano su decisione della squadra come gesto di vicinanza nei confronti del giovane terzino.

Anche la redazione del Quotidiano di Gela esprime il più sentito cordoglio e la propria profonda vicinanza ai due atleti e ai familiari per la tragica dipartita.