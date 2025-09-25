Rogo nella notte, fiamme a una vettura in via Niscemi: terzo incendio in pochi giorni

Sul posto, sono arrivati i poliziotti del commissariato e i vigili del fuoco

Gela. Nella notte, in via Niscemi, le fiamme hanno avvolto una vettura. La Renault incendiata era parcheggiata a ridosso di alcune abitazioni della zona. Sul posto, sono arrivati i poliziotti del commissariato e i vigili del fuoco. Due giorni fa, una Bmw è stata incendiata in via Romagnoli. Nella notte tra martedì e mercoledì, un altro incendio ha danneggiato un veicolo.