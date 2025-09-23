Rogo nella notte, fiamme a una Bmw

Le fiamme nella notte

Gela. Una Bmw è stata data alle fiamme, nella notte, intorno all'una, in un tratto di via Romagnoli, a poca distanza da piazza Lagrange. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri ma la vettura risulta quasi del tutto distrutta. Il rogo si è sviluppato in pochi istanti. Altre auto erano in sosta. L'automobile risulta nella disponibilità di un impiegato di un'azienda locale. Sono partite indagini.