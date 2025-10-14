Quotidiano di Gela

Rogo auto agente municipale, Rsu: "Solidarietà, si istituisca fondo"

Le vetture dell'agente sono state incendiate

14 ottobre 2025 11:42
Gela
Attualità
Gela. Solidarietà all'agente della polizia municipale, le cui auto sono state incendiate la scorsa settimana. L'hanno espressa i dipendenti della Rsu comunale. "Gesto ritenuto vile e inaccettabile nei confronti di tutti coloro che ogni giorno lavorano per la sicurezza e la legalità della comunità cittadina. La Rsu del Comune, riunitasi nella giornata del 13 ottobre, esprime tutta la solidarietà al collega e a tutti i dipendenti del corpo Polizia Locale e chiede, altresì, all’amministrazione comunale, di istituire un fondo per la promozione della legalità a favore di tutti i dipendenti che hanno subito e che subiscono, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, episodi di intimidazione", spiegano in una nota.

