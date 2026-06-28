Ritrovato il cadavere di una donna nelle acque della baia di Tonnarella nel Messinese
Sono in corso gli accertamenti per identificarla e chiarire le cause del decesso.
MESSINA (ITALPRESS) – Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nelle acque della baia di Tonnarella, nel comune di Furnari, in provincia di Messina. A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti. Sul posto sono intervenuti il 118, la Capitaneria di Porto e le forze dell’ordine. La vittima è stata trovata ancora vestita. Sono in corso gli accertamenti per identificarla e chiarire le cause del decesso.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/ritrovato-il-cadavere-di-una-donna-nelle-acque-della-baia-di-tonnarella-nel-messinese/
Verificato il: 28 giugno 2026