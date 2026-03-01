Risultati dei runner gelesi a Licata, buona prova per Agati a Bologna: domenica la Maratonina

La Maratonina di Gela avrà un forte segno storico nell'omaggio all'identità femminile

Gela. Il gruppo più numeroso, composto da ventidue runner dell'Atletica Gela, oggi è stato impegnato nella vicina Licata in occasione dell'ottava edizione della StraLicata, prima prova del circuito Sicily bronze, nella distanza dei di 10km. In un clima ideale per correre, con un numero importante di partecipanti, alla partenza ne erano presenti più di 600, la veterana Ilva Ciccarelli va a podio classificatndosi seconda nella categoria SF60. Podio sfiorato invece per Salvina Fasciana, quarta nella categoria SF. Ottima prestazione e buon tempo sempre in campo femminile per Antonella Resciniti, settima nella categoria SF45. Lidia Granvillano si classifica nona nella categoria SF 55. In ambito maschile, dopo aver realizzato domenica scorsa a Napoli il suo personal best sulla distanza della mezza maratona, si ripete, con un nuovo personale e un'ottima prestazione, Salvo Tilaro. Si è piazzato ventiquattresimo assoluto e settimo nella categoria SM, categoria di cui faceva parte l'olimpionico Osama Zoglami, che è stato anche il primo assoluto. Buone anche le prove sempre in campo maschile per Antonino Di Silvestre e record personali per Gianluca Vittoria, Francesco Migliore e Giuseppe Marino. Si sono fatti valere infine Francesco Alabiso, Salvatore Stracquadanio, Salvatore Campisi, Carmelo Cafà, Angelo Rinelli, Maurizio Gatto, Luigi Morselli, Francesco Cagnes, Davide Riccelli, Salvatore Spina e Gianni Falci. Dalla vicina Licata alla ben più lontana Bologna, dove a rappresentare la società gelese, alla mezza maratona che si è corsa oggi, ci ha pensato Pierangelo Agati con un buon piazzamento. Domenica prossima tocca alla XII Maratonina di Gela, seconda prova del grand prix di mezze maratone Sicilia, con tante novità a partire dal nuovo percorso con partenza da piazza Tre porte in prossimità del lido Bcool, e passaggio nel sito delle mura Timolontee, in uno scenario mozzafiato. Inoltre, in concomitanza della festa delle donne tanto spazio sarà dedicato proprio alla figura della donna nella storia dell'atletica. La maglia celebrativa della maratonina di Gela, che verrà consegnata a tutti gli atleti partecipanti e che è stata indossata oggi in anteprima a Licata dai runner gelesi presenti, porta un simbolo di uguaglianza che nell'atletica ha fatto storia. Il 261 è il pettorale indossato da Kathrine Switzer alla maratona di Boston del 1967 quando alle donne non era ancora consentito gareggiare ufficialmente. Nonostante il tentativo di fermarla in corsa, Kathrine resistette e concluse la gara, aprendo una strada che avrebbe cambiato per sempre la storia dell'atletica. Indossare quella maglia l'8 marzo significherà correre contro ogni pregiudizio celebrando coraggio e determinazione.