"Rispetto scelte consiglieri ma non condivido", Alba: "Comitato per Macchitella senza politica"

L'area urbana 6 Macchitella si interroga sul prosieguo e lo fa direttamente con il presidente Federico Alba, criticato dagli ormai ex consiglieri

Gela. È il primo comitato di quartiere, dalle consultazioni pubbliche dello scorso anno, a rimanere, allo stato, quasi del tutto paralizzato dopo le dimissioni di cinque consiglieri. L'area urbana 6 Macchitella si interroga sul prosieguo e lo fa direttamente con il presidente Federico Alba, criticato dagli ormai ex consiglieri. "Prendo atto, con rispetto per le persone ma con profondo rammarico per il modo, delle

dimissioni rassegnate da cinque consiglieri di area urbana. Una decisione che, nei fatti e nei numeri, apre una fase di stallo, portando l’organo sotto il numero legale e bloccando quel lavoro quotidiano che i residenti dell'area urbana si aspettano. In questi mesi, il mio impegno gratuito come presidente dell'area urbana 6, svolto al di fuori delle logiche dei partiti, ha seguito un principio chiaro: la concretezza. Ho cercato e mantenuto un dialogo costante e costruttivo con l’amministrazione comunale, perché i

problemi reali di un quartiere - dice Alba - non si risolvono con la contestazione fine a sé stessa, ma sedendosi ai tavoli istituzionali per strappare soluzioni tangibili. I residenti che in questi mesi si sono rivolti a me hanno sempre trovato un ascolto attivo e risposte alle loro

segnalazioni sul decoro, la vivibilità e i servizi del territorio, laddove è stato possibile e quando si è trovata la completa collaborazione dell’amministrazione. Dispiace constatare che siano mancate proprio la volontà e la coesione, necessarie per un

confronto paritetico e costruttivo, da parte dei consiglieri dimissionari che fin dall’inizio sono rimasti chiusi al dialogo sinergico, richiesto da un organismo di partecipazione civica, preferendo invece la via dello scontro o della fuga. Ciò non toglie che rimango convinto della buona fede dei Consiglieri dimissionari che, in qualità di membri uscenti del precedente comitato, conoscono bene le dinamiche dei

comitati di quartiere. Tuttavia, ritengo abbiano agito con un'evidente impulsività, senza tenere nella dovuta considerazione le pesanti ricadute istituzionali del loro gesto. Abbandonare il campo in un momento così delicato, in cui si avvicinano scadenze elettorali importanti, rischia concretamente di lasciare l’area urbana sguarnita, terreno

fertile per chi intende fare del quartiere un palcoscenico per interessi di parte o per logiche di bottega, dimenticando il bene collettivo dei residenti di Macchitella". Alba non esclude neanche "fughe in avanti di natura politica". "Nelle prossime ore si valuterà attentamente, alla luce delle norme e della perdita del quorum, quali passi compiere per tutelare la rappresentanza dei cittadini e impedire che il lavoro fatto finora venga vanificato da fughe in avanti di natura politica. Macchitella merita stabilità, maturità e rappresentanti che lavorino per i cittadini anziché calcolare i tempi

delle proprie dimissioni. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno confermato in privato e

pubblicamente la loro immutata stima", conclude Alba.