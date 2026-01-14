Risoluzione anticipata del prestito alla Reggiana, Magnani torna al Palermo
"A Giangiacomo il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero" si legge nella nota.
A cura di Redazione
14 gennaio 2026 18:23
PALERMO (ITALPRESS) – Giangiacomo Magnani torna al Palermo. Lo comunica il club rosanero in una nota. Formalizzata la risoluzione anticipata del prestito alla Reggiana. “A Giangiacomo il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge nella nota.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
✅ Fact Check FONTE VERIFICATA