L'allarme Rischio salmonella, prelevati i campioni d'acqua dal Biviere e dal Dirillo: verifiche proseguono

Le operazioni di raccolta dei campioni sono destinate a estendersi ai pozzi privati, così da ampliare la sfera dei controlli e dei relativi risultati

Gela. Le analisi verranno effettuate successivamente. Oggi, gli operatori dell'istituto zooprofilattico, che stanno portando avanti verifiche nelle aree rurali locali, hanno prelevato i campioni d'acqua raccolti sia nel bacino del lago Biviere sia lungo la foce del Dirillo. Gli accertamenti sono legati al rischio salmonella nelle coltivazioni del territorio, soprattutto il pomodoro, dato che un lotto, di recente, è stato ritirato dal mercato, proprio per la presenza di tracce di salmonella. Su quel lotto ma non solo la procura di Brescia ha avviato indagini, dopo casi di malori tra gli alunni di diverse scuole di quella zona che usufruivano della mensa. Gli operatori dell'istituto zooprofilattico stanno concentrando le attività proprio sull'acqua dei bacini del territorio gelese, usata per coltivare. Le operazioni di raccolta dei campioni sono destinate a estendersi ai pozzi privati, così da ampliare la sfera dei controlli e dei relativi risultati. Le verifiche pare fossero già programmate, anche prima del ritiro dal mercato del lotto di pomodorino, prodotto da un'azienda locale.