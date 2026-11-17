Le richieste Rischio salmonella nei pomodori, Distretto sud-est: "Basta generalizzazioni, comparto da tutelare"

In diversi casi i provvedimenti cautelativi fanno riferimento a interi territori di produzione a prescindere dall'azienda e dal lotto di origine

Gela. L'allarme generalizzato sul caso salmonella nei pomodorini sta penalizzando i produttori e la filiera ortofrutticola del sud-est Sicilia. Il Distretto ortofrutticolo sud-est Sicilia ricorda che le imprese associate operano secondo standard di controllo molto rigidi e che negli anni hanno intensificato i controlli sulla salmonella. Per questo il Distretto chiede alle istituzioni regionali e nazionali di intervenire a tutela del prodotto del sud-est siciliano. La sicurezza alimentare è il principio su cui si fonda una filiera sempre più sicura e monitorata. Il Distretto riunisce circa 170 imprese, per un fatturato aggregato superiore ai 450 milioni di euro, tra cui grandi organizzazioni di produttori che raggruppano a loro volta numerosi soci: sono le realtà più rappresentative del territorio ragusano e della fascia trasformata, da Pachino a Licata. Le aziende commercializzano sui mercati e con la grande distribuzione organizzata e operano all'interno di sistemi di controllo rigorosi, che comprendono anche la ricerca della salmonella. A questi si affiancano misure di minimizzazione del rischio ed indagini analitiche in regime di autocontrollo: secondo i laboratori accreditati, negli ultimi tre anni la richiesta di analisi per la salmonella è aumentata, a conferma di una scelta di prevenzione da parte delle imprese."Il Distretto chiede innanzitutto meno allarmismo e meno generalizzazioni, che stanno causando danni d'immagine a uno dei comparti produttivi più importanti dell'agricoltura siciliana. In diversi casi i provvedimenti cautelativi fanno riferimento a interi territori di produzione a prescindere dall'azienda e dal lotto di origine. Il Distretto chiede quindi un intervento delle istituzioni e l'avvio di un dialogo con le Regioni, affinché singoli casi non si trasformino in un pregiudizio nei confronti dell'intero comparto. Il Distretto resta impegnato nella promozione della sicurezza alimentare presso le aziende associate, pensata per rafforzare la tracciabilità della filiera. Il Distretto ribadisce infine piena fiducia nelle autorità di vigilanza e di garanzia, il cui lavoro rappresenta una tutela per i consumatori e per le stesse imprese. Sono le stesse autorità sanitarie ad aver chiarito che le misure adottate non costituiscono un divieto generalizzato di commercializzazione. La sicurezza alimentare è e resta la nostra priorità, e lo dimostrano i controlli che le nostre imprese svolgono ogni giorno. Proprio per questo non è accettabile che casi isolati diventino il pretesto per screditare un intero territorio e le tante aziende che vi operano con serietà. Chiediamo alle istituzioni di tutelare la filiera ortofrutticola del sud-est Sicilia", dice Antonino Di Paola, presidente del Distretto. "Negli ultimi anni il comparto ha rafforzato la tracciabilità e la trasparenza dei processi agricoli. L’allarmismo generalizzato danneggia una filiera già in sofferenza per l’aumento dei costi del carburante e il lavoro di tanti produttori", aggiunge Gianni Polizzi, direttore del Distretto. Il Distretto ortofrutticolo sud-est Sicilia è un insieme di aziende fra di loro integrate da un sistema di relazioni produttive, tecnologiche o di servizio. Con oltre 3.000 ettari coltivati, più di 170 imprese e un fatturato aggregato superiore ai 450 milioni di euro, rappresenta uno dei principali distretti ortofrutticoli del Mezzogiorno.