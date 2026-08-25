Risate e buona cucina al Tanguera Village con “L’Antidoto”

L’appuntamento è fissato per questa sera, 25 agosto, alle 22, con cena prevista a partire dalle 20.30-21

Gela. Serata all’insegna della comicità questa sera al Tanguera Village di Gela, dove alle 22 è in programma lo spettacolo “L’Antidoto – Attenti a quei due”, con il duo comico formato da Giammusso e Greco, protagonisti di una serata tra gag, ironia e divertimento. I due artisti sono già stati protagonisti di diversi appuntamenti dedicati al cabaret a Gela.



Lo spettacolo sarà accompagnato da una proposta gastronomica pensata per il pubblico: antipasto di mare oppure grigliata di pesce, con pizza, patatine e bevanda, oppure primo o grigliata di carne con bevanda.



Per assistere allo spettacolo è prevista la formula con cena e cabaret, con posti a sedere disponibili solo su prenotazione. Il costo è di 30 euro per la formula antipasto di mare o grigliata di pesce e di 25 euro per pizza, patatine e bevanda oppure primo o grigliata di carne e bevanda.



L’appuntamento è fissato per questa sera, 25 agosto, alle 22, con cena prevista a partire dalle 20.30-21. Un’altra occasione per trascorrere una serata estiva tra tavola, comicità e risate.