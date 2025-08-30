Riqualificazione via Tevere, modifiche tecniche al progetto prima dell'avvio del cantiere

Quello di via Tevere è uno dei pochi cantieri che non è ancora partito ma che l'amministrazione comunale intende avviare in tempi stretti

Gela. E' atteso da tempo e anche in questo caso il finanziamento è stato garantito dopo una lunga procedura, piuttosto compolessa. I lavori di riqualificazione di via Tevere dovrebbero prendere il via nelle prossime settimane. Sono stati consegnati all'azienda che se li è aggiudicati ma si è posta l'esigenza di alcune modifiche progettuali, soprattutto per quanto concerne la rimozione di alberi presenti nella zona, "risultati malati". Gli uffici del settore lavori pubblici, condotti dall'assessore Luigi Di Dio, devono ultimare le modifiche resesi necessarie e trasmettere gli ultimi atti tecnici all'azienda. Quello di via Tevere è uno dei pochi cantieri che non è ancora partito ma che l'amministrazione comunale intende avviare in tempi stretti.