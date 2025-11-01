Riqualificazione stadio "Presti", pubblicata la presa d'atto dell'aggiudicazione: verso i lavori

I fondi sono quelli del Pnrr. Ora, la stipula del contratto

Gela. Si va verso l'avvio dei lavori per la riqualificazione dello stadio comunale "Presti". Dopo l'aggiudicazione dell'appalto, da oltre un milione di euro, affidato al Consorzio stabile Appaltitalia, con sede a Caltagirone, gli uffici municipali hanno provveduto alla pubblicazione della presa d'atto, passaggio necessario per pervenire alla stipula del contratto. Tra gli interventi, la realizzazione della copertura prevista per la tribuna principale dell'impianto sportivo. I fondi sono quelli del Pnrr, che permetteranno l'avvio di lavori anche a Macchitella per un impianto sportivo polivalente, già affifati. Nel caso del "Presti", c'è una compartecipazione finanziaria del Comune, con fondi royalties. Il settore lavori pubblici, con il dirigente Antonino Collura e con il rup Orazio Marino, ha dato seguito a quanto già definito dall'Ufficio di committenza provinciale, che ha coordinato la fase di gara. L'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Peppe Di Cristina, nei mesi scorsi ha finalizzato la procedura per il finanziamento, che a un certo punto era praticamente perso. Ci sono stati incontri a livello ministeriale, allo scopo di riattivare la procedura, poi sostenuta dagli uffici comunali del settore lavori pubblici, retti dall'assessore Luigi Di Dio. Gli interventi per lo stadio sono necessari, allo scopo di favorirne la fruibilità. Sono in corso, attualmente, quelli per la palestra, sempre con fondi Pnrr ma del sistema "Qualità abitare".